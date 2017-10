Así es la Volvo Ocean Race desde dentro

a-solitary-sea-rover:

yahoodeportes-es-yahoopartner: El pasado domingo 22 de octubre arrancó en Alicante una nueva edición de la Volvo Ocean Race, que finalizará a finales de junio de 2018 en La Haya. Las siete embarcaciones participantes han completado ya la primera de las 10 etapas de las que se compone la prueba, que tenía como meta Lisboa. En total, han sido más de 1.600 millas náuticas de recorrido que nos han dejado unas imágenes espectaculares de las tripulaciones luchando contra los rivales y los elementos. Relacionado: Las espectaculares imágenes de la Barcolana, la regata más multitudinaria del mundo Volvo Ocean Race El pasado fin de semana finalizó la primera de las 10 etapas de la Volvo Ocean Race 2017-2018. Se trataba de un sprint de 1.650 millas entre Alicante y Lisboa que los participantes han completado en apenas seis días de navegación. Nada comparado con lo que tienen aún por delante. (Foto: Instagram / @volvooceanrace). Source: Yahoo Deportes Sin embargo, pese a haber sido una etapa corta, no ha estado exenta de dificultades y los tripulantes se han tenido que enfrentar a los rivales y a los elementos, como demuestran estas espectaculares imágenes desde el interior de las embarcaciones. (Foto: Instagram / @volvooceanrace). Source: Yahoo Deportes Y es que la vida de los regatistas a bordo de sus embarcaciones no es nada sencilla. Tienen que comer, dormir, navegar y hacer guardias. (Foto: Instagram / @volvooceanrace). Source: Yahoo Deportes Incluso realizar cualquier tarea de higiene se vuelve muy complicada mientras navegas luchando con el mar y el viento. (Foto: Instagram / @volvooceanrace). Source: Yahoo Deportes Sin embargo, para estos regatistas participar en la vuelta al mundo a vela supone toda una oportunidad y un reto personal. (Foto: Instagram / @volvooceanrace). Source: Yahoo Deportes La Volvo Ocean Race arrancó, como decíamos, en Alicante el pasado 22 de octubre y finalizará el 30 de junio de 2018 en La Haya, Países Bajos. (Foto: Instagram / @volvooceanrace). Source: Yahoo Deportes En total serán 10 etapas, algunas de más de 7.000 millas náuticas, en las que las embarcaciones darán la vuelta al mundo. (Foto: Instagram / @volvooceanrace). Source: Yahoo Deportes En la segunda de las etapas, las embarcaciones partirán de Lisboa el 5 de noviembre para llegar a principios de diciembre a Ciudad del Cabo. (Foto: Instagram / @volvooceanrace). Source: Yahoo Deportes Después tendrán que navegar por el Océano Índico hasta Australia, China y Nueva Zelanda, cruzar el Pacífico y el Cabo de Hornos para alcanzar Brasil y llegar a Estados Unidos a través del Atlántico, antes de regresar nuevamente a Europa. (Foto: Instagram / @volvooceanrace). Source: Yahoo Deportes Al igual que en la edición 2014-15, en esta participan siete embarcaciones. Entre ellas está el Azzam, actual campeón, que este año compite bajo el nombre Team Sun Hung Kai/Scallywag y el australiano David Witt ha sustituido al británico Ian Walker como patrón. (Foto: Instagram / @volvooceanrace). Source: Yahoo Deportes El único barco español participante es el Mapfre, cuyo patrón es el doble medallista olímpico Xabi Fernández. (Foto: Instagram / @volvooceanrace). Source: Yahoo Deportes El Vestas 11th Hour Racing, liderado por el estadounidense Charlie Enright, fue el ganador de la primera etapa por delante del Mapfre. (Foto: Instagram / @volvooceanrace). Source: Yahoo Deportes La Volvo Ocean Race 2017-2018 es la edición número 13 de esta regata que se celebró por primera vez en 1973 organizada por la Royal Naval Sailing Association. (Foto: Instagram / @volvooceanrace). Source: Yahoo Deportes En un principio constaba de tan solo cuatro etapas y se celebraba cada cuatro años. Ahora es cada 3 y tiene 10 etapas. (Foto: Instagram / @volvooceanrace). Source: Yahoo Deportes Como decíamos, la edición 2017-2018 no ha hecho nada más que comenzar y por delante quedan unas 80.000 millas de navegación, casi 130.000 kilómetros. (Foto: Instagram / @volvooceanrace). Source: Yahoo Deportes Así que veremos imágenes aún más impresionantes que estas de las regatistas durante los próximos meses. (Foto: Instagram / @volvooceanrace). Source: Yahoo Deportes On Sunday, October 22, a new edition of the Volvo Ocean Race started in Alicante, which will end at the end of June 2018 in The Hague. The seven participating boats have already completed the first of the 10 stages of the test, which was aimed at Lisbon. In total, there have been more than 1,600 nautical miles of travel that have left us spectacular images of the crews fighting against their rivals and the elements. (With context and Elementary School Spanish the rest is pretty easy to follow.) That last picture of Team Brunel would make a good movie poster.

Tags: vor, volvo ocean race, ¡vamos mapfre!, being a mapfre fan is definitely going to help my spanish over the next 9 months.