sugiichi:

Falco peregrinus [ハヤブサ,Peregrine Falcon] この日はお目当ての子には会えず。 でも、2か所でハヤブサに遭遇(^O^) 1羽は土鳩の群れに何度か突撃してましたが、空振り(^^;; もう1羽は移動中だったのかな? 12月下旬撮影

