kyloren:

austen adaptations parallels: interior shots of Mr Darcy’s Pemberley in Pride & Prejudice (2005) dir. Joe Wright | Mr Knightley’s Donwell Abbey in Emma. (2020) dir. Autumn de Wilde → WILTON HOUSE

Reposted from https://lies.tumblr.com/post/613755944645640192.

Tags: so cool, emma 2020, oh wow i didnt catch that.