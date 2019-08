gallery-f1point8:

Blackburnian Warbler

#bird #birds #birdsofinstagram #birding #wildlife #wildlifephotography #springmigration2019 #michigan #puremichigan (at Tawas Point State Park)

https://www.instagram.com/p/Bx4mEoqlGIk/?igshid=1oxftjxfx6v9x

Reposted from https://lies.tumblr.com/post/186892292820.

Tags: birds, PJH, blwa.