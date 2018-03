virginiagreene:

O Jupiter,

Spare us thy wrath

But moreso,

Thy affections.

—

#febirdary #febirdary2018 #stocky #goldeneagle #eagle #mythology #art #illustration #planet #bird #acrylicink #ink #pencil (at Charlottesville, Virginia)

Tags: birds, goea.