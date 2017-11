wary-cassowary:

Nightjars! Crazy, giant, nocturnal swifts who fly around at night catching bugs in their be-whispered frog mouths. Ah, the bewildering oddities of nature!

#inktober #inktober2017 #drawing #bird #nighthawk #nightjar #whippoorwill #night #nocturnal #nature #wildlife #wildlifeart

