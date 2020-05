philoursmars:

Une série sur les Lichens…Pourquoi ?…Eh bien, pourquoi pas ! Si un lichénologue(?) est dans le coin, j’aimerais connaître le nom de ces symbiotes. – Vichel – le Montcelet – Auvergne, Unsac: dolmen de l’Ustau du Loup – Pyrénées béarnaises, Col du Soulor – Auvergne, Montpeyroux

