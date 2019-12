beyonceknowless:

DISNEY + STORYBOOK OPENINGS Snow White and the Seven Dwarfs (1937)

Pinocchio (1940)

Cinderella (1950)

Sleeping Beauty (1959)

The Sword in the Stone (1963)

The Jungle Book (1967)

Robin Hood (1973)

Enchanted (2007)

Reposted from https://lies.tumblr.com/post/189651816137.