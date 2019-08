anthropocenesketchbook:

Final set of sketchbook pages from my April visit to Stebbins Cold Canyon. #fireecology #firerecovery #ecoreportage #stebbinscoldcanyon #ucnaturalreserve #fernaldsiris #irisfernaldii #buckeyebutterfly #junoniacoenia #sunkendisklichen #aspicilia #caloplaca #firedotlichen #pacificdustlichen #leprariapacifica #cicada #platypedia #calystegiaoccidentalis #naturesketching

https://www.instagram.com/p/Bx0sBPIl6FX/?igshid=ffq56be6wz02

Reposted from https://lies.tumblr.com/post/186750936771.