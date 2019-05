amare-habeo:

Carolus-Duran (Charles Auguste Emile Carolus-Duran) (French, 1837-1917) Zaccharie Astruc, 1861 Oil on canvas via somanyhumanbeings

In 1879 Sargent painted this portrait of him:

