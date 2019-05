sugiichi:

Asio flammeus [コミミズク,Short-eared Owl] いい高さに月が出ていたので、コミミが前を通らないかと狙ってました(^O^) でも残念ながら、後ろ向き(><) でも月に向かってって感じでいいかな。 2羽のバトルも見れましたヽ(*^^*)ノ 1月中旬撮影

Reposted from https://lies.tumblr.com/post/185164820657.

Tags: birds, closer..., seow, this is a bird, that is seen every so often, in sb county, but not so far by me.