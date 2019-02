sparrowsriver:

#reflection #treereflections #silouette #silouttetrees #sunset #twilight #twilightlight

#Hipstamatic #AuroraNCL #MidnightSunAS #Apollo (at Snow Camp, North Carolina)

https://www.instagram.com/p/Br8NFUdgkZD/?utm_source=ig_tumblr_share&igshid=e5lpcdybkpzc

Reposted from http://lies.tumblr.com/post/183095822823.