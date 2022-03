burcublog:

Örten şu kızıl akşam sisleri, kuşku mu yoksa acı mı ? Mor kanatlı bir uyku dönüp duruyor havada, narçiçeği. Gökyüzü bir benim yüzüme benzerken, bir senin yüzüne, Ben bunları derken, Nasıl açıyor bulduğum renkler, gerçeği !

Reposted from https://lies.tumblr.com/post/679183670367698944.

Tags: nope, ran the turkish through google translate, just to make sure I wasn't being rickrolled or something, we're good.