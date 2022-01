t4tfaramir:

st. george and the dragon (1908-9) Рbriton rivi̬re / the vigil (1884) Рjohn pettie / vanitas still-life (1705) Рevert collier / david garrick as richard iii (1745) Рwilliam hogarth / micro sff stories tweet

Reposted from https://lies.tumblr.com/post/674548245046886400.