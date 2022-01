history-of-fashion:

1897 Two-piece dress (robe à transformation) (France) satin, velvet embroidered with pearls and sequins, inlays and lace applications, silk canvas, lace ruffle, surah, taffeta lining (Musée des Arts Décoratifs, Paris)

Reposted from https://lies.tumblr.com/post/673861101960806400.