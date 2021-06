I think maybe this video is what you’re looking for:

https://volvooceanrace-2017-18.s3.amazonaws.com/videos/cropped/m105813_13-02-171106-ttt-00005_HD.mp4

https://href.li/?https://volvooceanrace-2017-18.s3.amazonaws.com/videos/cropped/m105813_13-02-171106-ttt-00005_HD.mp4

Reposted from https://lies.tumblr.com/post/653026393695944704.