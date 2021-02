occasionallybirds:

Little brown birds (LBBs) Field Sparrow (Spizella pusilla) Chipping Sparrow (Spizella passerina) Song Sparrow (Melospiza melodia) White-throated Sparrow (Zonotrichia albicollis) Swamp Sparrow (Melospiza georgiana) October and November, 2020 Southeastern Pennsylvania

Reposted from https://lies.tumblr.com/post/643601722599768064.

Tags: birds, sosp, chsp, wtsp, swsp, fisp, so many cool sparrows!, i do indeed love them, sparrows are the best.