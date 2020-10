julian-onderdonk:

Old Live Oak Tree and Bluebonnets on the West Texas Military Grounds, San Antonio, 1920, Robert Julian Onderdonk https://www.wikiart.org/en/robert-julian-onderdonk/old-live-oak-tree-and-bluebonnets-on-the-west-texas-military-grounds-san-antonio-1920

Reposted from https://lies.tumblr.com/post/632869770143924224.

Tags: all the onderdonk.