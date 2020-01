tapirofoto:

Un caracara estriado, acicala y seca sus alas por la tarde en una playa de las Islas Malvinas (Falkland Islands). . . . . . Striated caracara (Phalcoboenus australis). Habita tanto en regiones donde la vegetación es esteparia como en aquellas en las cuales los bosques llegan hasta el borde marítimo, frecuentando especialmente en las costas marinas insulares subantárticas. #birding #birdpics #birdsofinstagram #birdstagram #birdphotography #birds #igbirds #planetbirds #best_birds_of_world #birdlover #bestbirds #bestbirdshots #your_best_birds #instabird #nature #wildlife #birdwatching #birdsofinstagram #instagram #yourshot #pajareandoMX #birdingMX #birdphotography #best_birds_planet #naturephotography #wildlifephotography #aves #hablemosdefoto #sergiotapiro #NikonNps #NikonAmbassador #birdersMX (en Falkland Islands)

https://www.instagram.com/p/B6nnuEBDxOc/?igshid=a94w90la77s3

Reposted from https://lies.tumblr.com/post/190207030057.