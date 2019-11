sparrowsriver:

Autumn Creek #autumncreek #shallowfordnaturalarea #autumn #nature #landscapephotography (at Shallow Ford Natural Area)

https://www.instagram.com/p/B4iwquBpJRs/?igshid=1j93i86g9quqz

Reposted from https://lies.tumblr.com/post/189109707517.