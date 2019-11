thecollectibles:

Art by Jian Guo Alignments: ∎ Lawful Good ∎ Neutral good ∎ Chaotic good ∎ Lawful neutral ∎ Absolute neutrality ∎ Chaos neutrality ∎ Lawful evil ∎ Neutral evil ∎ Chaotic evil

