crimsonkismet: 𝙴𝚍𝚐𝚊𝚛 𝙰𝚕𝚕𝚊𝚗 𝙿𝚘𝚎, 𝚄𝚕𝚊𝚕𝚞𝚖𝚎 (𝚘𝚛𝚒𝚐𝚒𝚗𝚊𝚕𝚕𝚢 𝚙𝚞𝚋𝚕𝚒𝚜𝚑𝚎𝚍…

crimsonkismet:

π™΄πšπšπšŠπš› π™°πš•πš•πšŠπš— π™Ώπš˜πšŽ, πš„πš•πšŠπš•πšžπš–πšŽ (πš˜πš›πš’πšπš’πš—πšŠπš•πš•πš’ πš™πšžπš‹πš•πš’πšœπš‘πšŽπš 𝟷𝟾𝟺𝟽)

Reposted from https://lies.tumblr.com/post/188738128682.

Tags: 2359, ulalume.