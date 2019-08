cavemander17:

A Willet enjoying some sun and surf. #30a #beach #florida (at 30A– Seagrove Beach)

https://www.instagram.com/p/BzwWmRAhFHm/?igshid=q1ki72m5en0w

Reposted from https://lies.tumblr.com/post/187306359776.

Tags: birds, will.