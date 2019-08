otus-scops:

Callophrys rubi / La Thècle de la ronce / l’Argus vert Mai 2019. Causse Méjean, France.

Reposted from https://lies.tumblr.com/post/187010289571.

Tags: insects, insects anonsally will never see, i dunno, a beautiful green butterfly? skipper?, i'm weak on bugs.