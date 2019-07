lberghol:

Peekaboo Cape May Warbler!! We see you! #capemaywarbler #capemay #warbler #peekaboo #littlejewel #lucky #didit #birdwatching #nycaudubon #nycnature #nycparks #nycbirds #bird #birding #brooklynbirding #brooklyn #greenwoodcemetery #floweringtree #spring #migration #urbanbirding #urbanwildlife #nycwildlife #audubon #wildnyc #myfavoriteseason

https://www.instagram.com/p/BxK7z_AlGAB/?utm_source=ig_tumblr_share&igshid=3n73qy4sm9g6

Reposted from https://lies.tumblr.com/post/186305594026.

Tags: birds, cmwa.