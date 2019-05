sugiichi:

Tarsiger cyanurus [ルリビタキ,Red-flanked bluetail] さらに近くへ(@o@ !! はみ出してしまう距離です。 この距離だと、羽毛がばっちり整っているのがわかりますね~ヽ(*^^*)ノ 1月中旬撮影

Reposted from https://lies.tumblr.com/post/185159078844.

Tags: birds, rfbt, maybe i should have chased that one in la.