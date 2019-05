sugiichi:

Dendrocopos kizuki [コゲラ, Japanese Pygmy Woodpecker] この枯れ木、コゲラたちのお気に入りのようで、入れ替わり立ち替わりほとんど同じ場所で突っついてました。 よほどおいしいものがあるのか? なかなかほじくり出せないようで、何も食べないまま移動してしまいました。 1月上旬撮影

Reposted from https://lies.tumblr.com/post/184580881367.

Tags: birds, what a cute little fluffy pneumatic jackhammer.