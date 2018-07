Tatiana Bugaenko aka Татьяна Бугаенко aka Tatyana Fedorovna Bugaenko aka Татьяна Федоровна Бугаенко (Russian, b. 1962, Omsk, Siberia, Russia) – Flowers, 2016 Paintings: Oil



Tatiana Bugaenko aka Татьяна Бугаенко aka Tatyana Fedorovna Bugaenko aka Татьяна Федоровна Бугаенко (Russian, b. 1962, Omsk, Siberia, Russia) – Bouquet On The Window Paintings: Oil



Tatiana Bugaenko aka Татьяна Бугаенко aka Tatyana Fedorovna Bugaenko aka Татьяна Федоровна Бугаенко (Russian, b. 1962, Omsk, Siberia, Russia) – Tulips Paintings: Oil

redlipstickresurrected:

Tatiana Bugaenko aka Татьяна Бугаенко aka Tatyana Fedorovna Bugaenko aka Татьяна Федоровна Бугаенко (Russian, b. 1962, Omsk, Siberia, Russia) – 1: Flowers, 2016 2: Bouquet On The Window 3: Tulips Paintings: Oil

Reposted from http://lies.tumblr.com/post/175815566356.