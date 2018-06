silver-stream: redlipstickresurrected: Astrid Krogh (Danish,…

Astrid Krogh (Danish, b. 1968, Strellev, Denmark) – Ikat I, 2011 Weaving Optic Fibers and Paper Yarn



redlipstickresurrected: Astrid Krogh (Danish, b. 1968, Strellev, Denmark) – 1: Ikat I, 2011 2: Lightmail made for the exhibition at the Trapholt Museum, Denmark, 2000 3,8: Mare Tranquilitatis, 2012 4,5: Cloud Illusions, Triptych, 2014 + detail 6: Meadow, 2013 7,9: 21C Lightmail, 21C Museum Hotels, Cincinnati, OH, 2012 10: Meadow, 2013 shown in Installation. Optic Fiber Tapestries Too cool!

