guypearced:

film meme – 3 genres [1/3] → musicals ↳ Across the Universe (2007) // Meet Me in St. Louis (1944) // My Fair Lady (1964) // Sing Street (2016) // Moulin Rouge! (2001) // The Young Girls of Rochefort (1967) // The Umbrellas of Cherbourg (1964) // West Side Story (1961) // The Wiz (1978) // Singin’ in the Rain (1952)

Reposted from http://ift.tt/2uJs6rg.

Tags: I'd never heard of Sing Street, Ima watch that now.