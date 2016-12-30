the-eldest-woman-on: the-eldest-woman-on: Woody Guthrie’s list…
Woody Guthrie’s list of resolutions from 1942.
To write me here new set of new years resolutions I’ll write down a set of them my own self:
NEW YEARS RULIN’S
- WORK MORE AND BETTER
- WORK BY A SCHEDULE
- WASH TEETH IF ANY
- SHAVE
- TAKE BATH
- EAT GOOD – FRUIT – VEGETABLES – MILK
- DRINK VERY SCANT IF ANY
- WRITE A SONG A DAY
- WEAR CLEAN CLOTHES – LOOK GOOD
- SHINE SHOES
- SHANGE SOCKS
- CHANGE BAD CLOTHES OFTEN
- READ LOTS OF GOOD BOOKS
- LISTEN TO THE RADIO A LOT
- LEARN PEOPLE BETTER
- KEEP RANCHO CLEAN
- DONT GET LONESOME
- STAY GLAD
- KEEP HOPING MACHINE RUNNING
- DREAM GOOD
- BANK ALL EXTRA MONEY
- SAVE DOUGH
- HAVE COMPANY BUT DONT WASTE TIME
- SEND MARY AND KIDS MONEY
- PLAY AND SING GOOD
- DANCE BETTER
- HELP WIN WAR – BEAT FASCISM
- LOVE MAMA
- LOVE PAPA
- LOVE PETE
- LOVE EVERYBODY
- MAKE UP YOUR MIND
- WAKE UP AND FIGHT
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