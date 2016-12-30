the-eldest-woman-on: the-eldest-woman-on: Woody Guthrie’s list…

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Woody Guthrie’s list of resolutions from 1942.

To write me here new set of new years resolutions I’ll write down a set of them my own self:

NEW YEARS RULIN’S

  1. WORK MORE AND BETTER
  2. WORK BY A SCHEDULE
  3. WASH TEETH IF ANY
  4. SHAVE
  5. TAKE BATH
  6. EAT GOOD – FRUIT – VEGETABLES – MILK
  7. DRINK VERY SCANT IF ANY
  8. WRITE A SONG A DAY
  9. WEAR CLEAN CLOTHES – LOOK GOOD
  10. SHINE SHOES
  11. SHANGE SOCKS
  12. CHANGE BAD CLOTHES OFTEN
  13. READ LOTS OF GOOD BOOKS
  14. LISTEN TO THE RADIO A LOT
  15. LEARN PEOPLE BETTER
  16. KEEP RANCHO CLEAN
  17. DONT GET LONESOME
  18. STAY GLAD
  19. KEEP HOPING MACHINE RUNNING
  20. DREAM GOOD
  21. BANK ALL EXTRA MONEY
  22. SAVE DOUGH
  23. HAVE COMPANY BUT DONT WASTE TIME
  24. SEND MARY AND KIDS MONEY
  25. PLAY AND SING GOOD
  26. DANCE BETTER
  27. HELP WIN WAR – BEAT FASCISM 
  28. LOVE MAMA
  29. LOVE PAPA
  30. LOVE PETE
  31. LOVE EVERYBODY
  32. MAKE UP YOUR MIND
  33. WAKE UP AND FIGHT

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This entry was posted by jbc on Friday, December 30th, 2016 at 4:19 pm and is filed under Tumblr. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

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